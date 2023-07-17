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''Esad ile görüşmeye kapalı değiliz''

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Giriş: 17.07.2023 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 gün sürecek Körfez turu öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın Suriye ile normalleşme sürecini kapsayan sorusuna, “Suriye ile kapımız açık. Esed ile görüşmeye kapalı değiliz. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz.” cevabı verdi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile detaylandırdık.
’’Esad ile görüşmeye kapalı değiliz’’
''Esad ile görüşmeye kapalı değiliz''
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