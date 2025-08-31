Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişik evlere ve ahırlara sıçradı. Yangına itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden canlı bağlanarak köydeki son durumu aktardı. Alakan, “Köydeki vatandaşların tahliyesi sağlandı. Can kaybı yok ancak ciddi maddi hasar olduğu görünüyor” dedi.