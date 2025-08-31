31 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde

Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2025 19:20
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişik evlere ve ahırlara sıçradı. Yangına itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden canlı bağlanarak köydeki son durumu aktardı. Alakan, “Köydeki vatandaşların tahliyesi sağlandı. Can kaybı yok ancak ciddi maddi hasar olduğu görünüyor” dedi.
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Tarihi filo işgalci İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıktı
Tarihi filo işgalci İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıktı
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Erzurum’da şüpheli alevler köyü küle çevirdi! A Haber olay yerinde
Başkan Erdoğan Çin lideri Şi Cinping’le görüştü
Başkan Erdoğan Çin lideri Şi Cinping'le görüştü
Başkan Erdoğan Çin’de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan Çin'de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğan Çin’de! A Haber ŞİO Zirvesi’ni yerinde takip ediyor
Başkan Erdoğan Çin'de! A Haber ŞİO Zirvesi'ni yerinde takip ediyor
Başkan Erdoğan’a Çin’de görkemli karşılama
Başkan Erdoğan'a Çin'de görkemli karşılama
Başkan Erdoğan Çin’de
Başkan Erdoğan Çin'de
Başkan Erdoğan Çin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak
Başkan Erdoğan Çin'de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri!
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri!
Başkan Erdoğan: Milletimiz küllerinden yeniden doğdu
Başkan Erdoğan: Milletimiz küllerinden yeniden doğdu
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz
Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!
Daha Fazla Video Göster