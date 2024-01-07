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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekman’dan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 17:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2023 Yerel Seçimleri’nde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekman ilk açıklamasını A Haber canlı yayınında yaptı. Mehmet Sekman, “Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan AK Parti’nin adaylarını burada ilan etti içinde biz de yer alıyoruz. Hizmet yapıp tekrar hizmete layık görülmek hakikaten bir gurur ve kıvanç meselesi Allah’a şükürler olsun yüzümüzü “AK” ederek tekrar milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnanıyorum ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak. Çok daha güzel eserleri inşa edeceğiz. AK Parti deyince akla önce yerel yönetimler geliyor. Genel yönetimde çok büyük hizmetler yaptık ancak yerel yönetimde de AK Parti şehirlerimize yön verdi. İnşallah bunlardan biri de biz oluyoruz.” dedi.
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