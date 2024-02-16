Erzincan’da maden toprak kayması! Bakan Alparslan Bayraktar’dan önemli açıklamalar: 8 kişi adliyeye sevk edildi

Erzincan’da meydana gelen toprak kayması ile ilgili açıklamalarda buluna Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “Önceliğimiz arama çalışmalarıdır. Tespit ettiğimiz bazı noktalar var. İşçilerin 3’ü bir yerde, 6’sı farklı noktalarda. Sahada sürekli ölçüm yapıp numune alıyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek bir şey yok. Numuneleri farklı laboratuvarlara gönderdi.” dedi.

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