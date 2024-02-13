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Erzincan’da altın madeninde toprak kayması! İşte görüntüler…

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 16:33
Son dakika haberi… Erzincan İliç’teki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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