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Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu! A Haber ekibi saldırıya uğrayan Gence kentinde...
Son dakika haberi: Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre Ermenistan'ın saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Günlerdir okullar, kreşler dahil onlarca sivil noktayı hedef alan Ermenistan'ın son saldırısında 2 Azerbaycan Türkü daha şehit oldu.