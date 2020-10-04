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Ermenistan Azerbaycan'da siviller vurdu! A Haber ekibi saldırıya uğrayan Gence kentinde...

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Giriş: 04.10.2020 14:41
Güncelleme:04.10.2020 14:43
Son dakika haberi: Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre Ermenistan'ın saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Günlerdir okullar, kreşler dahil onlarca sivil noktayı hedef alan Ermenistan'ın son saldırısında 2 Azerbaycan Türkü daha şehit oldu.
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