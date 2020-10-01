Erkan Tan: Vicdanınız titremeden HDP’ye oy vermeye devam edecek misiniz?

A Haber spikeri Erkan Tan, HDP’nin terör örgütü PKK ile olan ilişkisine dikkat çekti. Kürt ailelerin evlatların kaçırıp teröristlere teslim eden HDP’ye oy verenleri sert bir dille eleştiren Tan, “Vicdanınız titremeden HDP’ye oy vermeye devam edecek misiniz?” diye sordu.

Erkan Tan, "HDP ne demek? Terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu. Bunlara siyasi parti demek mümkün mü? Anneler, babalar HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde bir yılı aşkın süredir feryat ediyorlar. 'PKK gelip evlatlarımızı şehirden alıp kaçırmadı. HDP'liler evlatlarımızı aldılar, götürüp PKK'ya teslim ettiler' diyorlar. Bu insanlara siyasi parti muamelesi yapılmaya devam edilebilir mi? Kürtlerin evlatlarını kaçırıp teröristlere teslim edenlere siyasi parti denir mi? Sormayacak mıyız bunları? HDP'ye oy verenler, siz vicdanınız titremeden, yüreğiniz dağlanmadan HDP'ye oy vermeye devam edecek misiniz? HDP'ye oy verenlere bu soruyu sormayalım mı? Anneler, babalar evlatlarımızı bunlar kaçırdı diye feryat ediyor. Feryat edenlere her gün bir yenisi ekleniyor. Sizin hiç kalbiniz sızlamıyor mu? HDP'ye oy verenler… Bu soruyu sormayalım mı size? Soruyu sormak hak değil mi? " dedi.