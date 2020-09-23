Erkan Tan: Türkiye yalnız değil

A Haber spikeri Erkan Tan, son zamanlarda gündemde olan Türkiye’nin yalnızlaştırıldığı iddialarını yorumladı. Tan, “Türkiye yalnız kalmadı, hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü” dedi.

Erkan Tan "Türkiye yalnız kalmadı, hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü. Mağdurlar, mazlumlar Türkiye'nin yanında. Türkiye kimler tarafından yalnız bırakılmak isteniyor? Siyanist Yahudiler'in terör örgütü İsrail, Almanya, Fransa, ABD… Türkiye'yi hem Akdeniz'den hem masadan kovalamak istiyorlar. Akdeniz'de Türk olmasın istiyorlar. Buna evet dersen; seni çok severler, yalnız bırakmazlar… Akdeniz'de Türk olmasın mı? Buna evet dersen, yalnız kalmazsın. Ayrıca Türkiye yalnız değil. Dünyanın bütün mağdurları, mazlumları, ezilmişleri Türkiye'ye dua ediyor. Türkiye eskiden olduğu gibi Batı'ya kul köle olsun, Batı'nın her dediğine evet desin diyorsan, o sapkın bir düşünceydi. Batı: Türkler'in ve Müslümanlar'ın azılı düşmanlarının adı. Batı'nın birlik olma sebebi bu. Birbirleri ile dövüşürler ve savaşırlar ama Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler." dedi.