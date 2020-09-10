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Erkan Tan: Batı’nın kulu, kölesi olmuş Türkiye istiyorlar

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Giriş: 10.09.2020 09:26
Güncelleme:10.09.2020 09:27
A Haber spikeri Erkan Tan Türkiye üzerindeki kirli oyunları yorumladı. Tan, “Baygın ve Batı’nın kulu, kölesi olmuş Türkiye istiyorlar. İçimizde de onların istekleri ile aynı düşünenler var.” ifadesinde bulundu.

Erkan Tan, "Türkiye ile Yunanistan'ın elini bağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan'ı Türkiye ile Türkiye'yi de Yunanistan ile terbiye etmeye çalışıyorlar; böyle bir film de var, bunu söylemek lazım… PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ… Onlarla Türkiye'nin ayağına zincir takmaya çalışıyorlar. AB ile Türkiye'nin ağzına bant vurmaya çalışıyorlar. Ermenistan'la oyalamaya çalışıyorlar. Finans ile şantaj yapıyorlar. Ambargoyla nefesini kesmeye çalışıyorlar. Döviz saldırıları ile ayrıca diz çöktürmeye çalışıyorlar. Baygın Türkiye istiyorlar. Batının kulu, kölesi olmuş Türkiye istiyorlar. İçimizde de onların istekleri ile aynı düşünenler, hissedenler, arzulayanlar var maalesef…" dedi.

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