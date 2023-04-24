Erdoğan'ın sözleri Atina'da manşet oldu! Yunanistan'da gündem: TCG ANADOLU

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU, İstanbul Boğazı'ndaki geçişin ardından Karadeniz'e gitti. Bir hafta içinde de İzmir'e demir atacak. TCG ANADOLU Yunanistan'da gündem oldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.

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