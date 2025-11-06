Erdoğan'dan Özel'e: Hakaret otomatı! "Ağzından çıkanı kulağı duymuyor"

Başkan Erdoğan, Külliye’de düzenlenen Dijital Dönüşüm Konferansı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı’nın iftira siyasetini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Özgür Özel için “hakaret otomatı” ifadesini kullandı. “Biz az söyledik, o çok anlasın” diyen Erdoğan’ın sözleri kısa ama anlamlıydı. Başkan Erdoğan, kendisine yönelik çirkin ithamlar nedeniyle Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası da açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN