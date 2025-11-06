Erdoğan'dan Özel'e: Hakaret otomatı! "Ağzından çıkanı kulağı duymuyor"

06 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 20:50
Başkan Erdoğan, Külliye’de düzenlenen Dijital Dönüşüm Konferansı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı’nın iftira siyasetini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Özgür Özel için “hakaret otomatı” ifadesini kullandı. “Biz az söyledik, o çok anlasın” diyen Erdoğan’ın sözleri kısa ama anlamlıydı. Başkan Erdoğan, kendisine yönelik çirkin ithamlar nedeniyle Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası da açtı.
