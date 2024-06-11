Erdoğan-Özel görüşmesi 1,5 saat sürdü! Tarihi görüşmede neler konuşuldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP’yi ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Özgür Özel ile bir araya geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve konuğu olan Prof. Dr. Tevfik Erdem ile değerlendirdiler. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN