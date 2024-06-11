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Erdoğan-Özel görüşmesi 1,5 saat sürdü! Tarihi görüşmede neler konuşuldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 18:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP’yi ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Özgür Özel ile bir araya geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve konuğu olan Prof. Dr. Tevfik Erdem ile değerlendirdiler. İşte detaylar…
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Erdoğan-Özel görüşmesi 1,5 saat sürdü!
Erdoğan-Özel görüşmesi 1,5 saat sürdü!
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18 yıl önce ve bugün…
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