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Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’yi ağırladı!

Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi ağırladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 18:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Erdoğan, kritik görüşmeler kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Masada ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Gazze’deki insanlık dramı vardı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’yi ağırladı!
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