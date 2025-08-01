Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’yi ağırladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Erdoğan, kritik görüşmeler kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Masada ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Gazze’deki insanlık dramı vardı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN