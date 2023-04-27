27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması: Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması: Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2023 18:14
Türkiye tarihi bir ana daha tanıklık etti ve Akkuyu NGS "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak" dedi. Bakan Dönmez büyük yatırımın önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız" şeklinde konuştu. Bu tören sonrası A Haber'e konuşan Dönmez, "Akkuyu nükleer projelerden en büyüğü. Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak. Bir yıl içinde üretime geçmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.
Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl
"Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl "
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar.
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar.
Putin’den önemli açıklamalar
Putin'den önemli açıklamalar
Nükleer enerji hedefimize ulaştık
"Nükleer enerji hedefimize ulaştık"
Nükleer enerji Türkiye’ye temiz enerji sağlayacak
Nükleer enerji Türkiye’ye temiz enerji sağlayacak
Putin kritik görüşme! İşte o anlar
Putin kritik görüşme! İşte o anlar
27 Nisan e-muhtırası’nın yıl dönümü
27 Nisan e-muhtırası’nın yıl dönümü
Bakan Koca, toplu açılış töreninde konuştu
Bakan Koca, toplu açılış töreninde konuştu
Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu!
Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu!
Akkuyu Santralinde tarihi gün
Akkuyu Santralinde tarihi gün
Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor
Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Daha Fazla Video Göster