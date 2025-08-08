Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de! Fatura desteği sürecek mi? Yeni enerji keşfi var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlarken, konuşmasının başında İsrail'in Gazze'yi işgal planına tepki gösterdi. Bakan Bayraktar Suriye'ye enerji sevkiyatı ile ilgili bilgi de verirken, ilk gaz akışının başladığını ve bunun hibe değil ticaret olduğunu söyledi. Elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin süreceğini ifade eden Bakan Bayraktar, 'Doğal gaz ve elektrikte destek programı sürüyor. Devam edecek.' dedi. Bakan Bayraktar, Diyarbakır'daki 4 sahada petrol aradıklarını açıkladı. Bölgenin kaya petrolü potansiyeli taşıdığını ifade etti.

