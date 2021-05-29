En sinsi afet: Kuraklık! Türkiye’de 43 milyon insanı etkiliyor

Bilim insanları çabuk unutulduğu ve insanlara doğrudan etkisi olmadığı için kuraklık için en sinsi afet diyor. Yapılan araştırmalara göre, kuraklık en çok tarım sektörünü vuracak ve 2100'e kadar kuraklık nedeniyle milyonlarca kişi göç edecek. Peki Türkiye bu konuda hangi önlemleri aldı, başka tedbirler alınabilir?

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