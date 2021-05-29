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En sinsi afet: Kuraklık! Türkiye’de 43 milyon insanı etkiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 09:54
Güncelleme:29.05.2021 10:01
Bilim insanları çabuk unutulduğu ve insanlara doğrudan etkisi olmadığı için kuraklık için en sinsi afet diyor. Yapılan araştırmalara göre, kuraklık en çok tarım sektörünü vuracak ve 2100'e kadar kuraklık nedeniyle milyonlarca kişi göç edecek. Peki Türkiye bu konuda hangi önlemleri aldı, başka tedbirler alınabilir?
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