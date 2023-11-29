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En küçük Filistinli esir A Haber’de

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 17:30
Katil İsrail, beşinci esir takasında 14 yaşındaki bir çocuğu da serbest bıraktı. Filistinli çocuk, A Haber'in canlı yayınında Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı'nın sorularını yanıtladı.
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