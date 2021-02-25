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Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2021 10:30
Güncelleme:25.02.2021 10:34
Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 Atak Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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