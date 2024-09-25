Emine Erdoğan’dan dikkat çeken şehit paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, İsrail'in saldırılarında şehit olan anne ile iki kızının fotoğrafını paylaştı.

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