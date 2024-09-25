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Emine Erdoğan’dan dikkat çeken şehit paylaşımı!

Emine Erdoğan’dan dikkat çeken şehit paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 25.09.2024 11:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, İsrail'in saldırılarında şehit olan anne ile iki kızının fotoğrafını paylaştı.
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