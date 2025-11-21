Emine Erdoğan’dan Burundi 6. Kadın Liderler Forumu’na mesaj: “Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”

Emine Erdoğan, Burundi’de düzenlenen 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu’na gönderdiği video mesajda, çağımızın karmaşık sorunlarının yalnızca çok yönlü ve kapsayıcı yaklaşımlarla çözülebileceğini vurguladı. Erdoğan, “Çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak yetmez, çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir” ifadelerini kullandı. Forumun insanlığa yeni ufuklar açmasını dileyen Emine Erdoğan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde aile, okul ve toplumun iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

