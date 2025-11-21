21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Emine Erdoğan’dan Burundi 6. Kadın Liderler Forumu’na mesaj: “Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”
Emine Erdoğan’dan Burundi 6. Kadın Liderler Forumu’na mesaj: Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek

Emine Erdoğan’dan Burundi 6. Kadın Liderler Forumu’na mesaj: “Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 11:49
Emine Erdoğan, Burundi’de düzenlenen 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu’na gönderdiği video mesajda, çağımızın karmaşık sorunlarının yalnızca çok yönlü ve kapsayıcı yaklaşımlarla çözülebileceğini vurguladı. Erdoğan, “Çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak yetmez, çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir” ifadelerini kullandı. Forumun insanlığa yeni ufuklar açmasını dileyen Emine Erdoğan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde aile, okul ve toplumun iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan’dan Burundi 6. Kadın Liderler Forumu’na mesaj: Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek
Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek
“Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”
Dava ertelendi! Göreve devam edecek
Dava ertelendi! Göreve devam edecek
İngiltere’de çocuklara ruh sağlığı izni
İngiltere'de çocuklara ruh sağlığı izni
21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Emekli öğretmen kavgada hayatını kaybetti
Emekli öğretmen kavgada hayatını kaybetti
CHP’li vekillerin milyarlık rant oyunu!
CHP'li vekillerin milyarlık rant oyunu!
Tutuklanan 8 kişi nasıl cezalar alacak?
Tutuklanan 8 kişi nasıl cezalar alacak?
Güney Afrika’da G20 rüzgarı
Güney Afrika'da "G20" rüzgarı
Netanyahu’dan Türkiye ve Suudi’lere F-35 tepkisi
Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Doğurganlık oranı felaket
"Doğurganlık oranı felaket"
Paris’te kiralanan İstanbul Evi görüntülendi
Paris'te kiralanan "İstanbul Evi" görüntülendi
Daha Fazla Video Göster