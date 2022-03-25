25 Mart 2022, Cuma
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Emine Erdoğan’a Yunanistan’dan teşekkür! Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Skai TV’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön söz yazdığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı Yunan kanalı Skai TV'de tanıtıldı. Emine Erdoğan'a teşekkür eden programın sunucusu, bazı tarifleri hazırlayıp, fikirlerini söyleyeceklerini belirtti.