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Emine Erdoğan’a Yunanistan’dan teşekkür! Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Skai TV’de

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön söz yazdığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı Yunan kanalı Skai TV'de tanıtıldı. Emine Erdoğan'a teşekkür eden programın sunucusu, bazı tarifleri hazırlayıp, fikirlerini söyleyeceklerini belirtti.
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