Emine Erdoğan "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programına katıldı. Emine Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödülleri sahiplerine verdi. Programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hazır bulundu.

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uluslararası alanda uzman isimlerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından çalışmalarıyla topluma örnek özel sektör temsilcilerine tüm paydaşlar aynı platformda buluştu.

Kullan-at, giy-at diye büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının aslında ne kadar ilkel olduğunu acilen fark etmemiz lazım. Bireyler olarak kendimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu noktada Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın başlattığı "atık azaltma girişimi"ni gönülden tebrik ediyorum. Kampanyaya dahil olan bütün sektör temsilcilerini de kutluyorum. Kullanıp hemen atmamak, yeniden kullanmak, uzun süre giymek yeniden kazanmamız gereken reflekslerdir.



Kıymetli misafirler, tekstil dünyayı en çok kirleten endüstrilerde ikinci sırada yer alıyor. Tekstil üretimi dünyada son 15 yılda 2 katına ulaşmış durumdadır. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen tekstil ürünleri doğada 200 seneye kadar kalıyor. Bir kot pantolonun üretilmesi sonucunda, 128 kilometrelik araba yolculuğunda oluşan gaz salınımı ortaya çıkıyor. Bir adet pamuklu gömleğin üretimi için 2 bin 700 litre su kullanılıyor. Su tasarrufu yalnızca banyoda ya da bulaşık yıkarken suyu ziyan etmemek değildir. Kullandığımız her ürünün yapımında kullanılan su miktarı da tasarruf kategorisinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla hızlı moda anlayışı yerine hayat biçimimizle bütünleşmiş, mevsimlerle özdeşleşmiş uzun ömürlü kıyafetlere dönüşü artık başlatmalıyız.



Kıymetli misafirler, yine bizlere küçük bir ayrıntı gibi görünen ve boyutlarını tam olarak anlayamadığımız bir mantık türü de maalesef ambalaj atıkları. Bir istatistiğe göre 2017 yılında sadece plastik ambalaj atığı 3 milyon tonun üzerinde. Toplam ambalaj atığı ise 8 buçuk milyon tonu aştı. Bu süslü ambalajlar adeta koyun postuna bürünmüş kurt misali çevremiz için sinsi bir tehdittir.



Ünlü düşünürümüz Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var; "İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için". Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır. Tüm dünya olarak özden uzaklaşmış olmanın etkilerini hediyelerimizde bile yaşar hale geldik. Amacımız gönül yapmakken kendinden kat be kat büyük paketlere sararak verdiğimiz hediyeler bile eşya karşısında büyülendiğimizi acı bir biçimde gösteriyor.



Bütün sektör temsilcilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen, ürettiğimiz her ürünün çevreye olan maaliyetini ince ince hesaplayalım. Paketlemeden önce "Buna gerek var mı?" diye düşünelim. İnanıyorum ki projeyi başlattığımız günden bu yana aldığımız mesafe bu tür yeni farkındalıklarla katlanarak daha da artacaktır. 2019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi 2 ay önceden yakaladık. Vakıflarımız ardı ardına çok güzel projelerle sürece katkı veriyorlar.