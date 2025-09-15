15 Eylül 2025, Pazartesi

Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 18:08
Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthı, Gazze’deki soykırımın dünya kamuoyuna anlatılmasında müziğin gücüne dikkat çekti. A Haber’e konuşan Meslusi, Arap ülkelerinin İsrail’e karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Mathlouthı, “Müziğin sınırları aştığını ve kalplere dokunduğunu” ifade etti ve Filistinli çocuklara destek mesajı verdi.
