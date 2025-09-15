15 Eylül 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu!
Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthı, Gazze’deki soykırımın dünya kamuoyuna anlatılmasında müziğin gücüne dikkat çekti. A Haber’e konuşan Meslusi, Arap ülkelerinin İsrail’e karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Mathlouthı, “Müziğin sınırları aştığını ve kalplere dokunduğunu” ifade etti ve Filistinli çocuklara destek mesajı verdi.