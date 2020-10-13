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Emekli Korgeneral A Haber'de açıkladı! Ermenistan'ın hava savunma sistemi felç edildi

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Giriş: 13.10.2020 22:38
Güncelleme:13.10.2020 22:44
Azerbaycan'ın SİHA'lar ile Ermenistan'ı vurmasını değerlendiren Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, hava savunma sisteminin çökertildiğini dile getirdi. A Haber canlı yayınında Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğunu hatırlatan Karakuş, "8 bin kadar asker kaybı olduğu söyleniyor" dedi.

A Haber'deki Memleket Meselesi programında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu değerlendiren Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Ermenistan'ın hava savunma sisteminin felç edildiğini vurguladı.

"ERMENİSTAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ FELÇ EDİLDİ"

A Haber canlı yayınından çarpıcı açıklamalarda bulunan Dr. Karakuş, "Karada ilerlemenin zorlukları var ama bir şekilde bizim SİHA'larımızla ve Kamikaze SİHA'larla Ermenistan'ın hava savunma sistemini felç ettik. Hava savunma sistemi çökertildiğinde SİHA'larınız düşürülemez. Azerbaycan ise Ermenistan'ın SİHA'larını düşürüyor. Çünkü Azerbaycan'ın savunma sistemi duruyor ama Ermenistan'ın sistemi çökertildi." dedi.

Ermenistan ordusuna da büyük zarar verildiğini belirten Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Bundan sonra da istediğiniz gibi vurabiliyorsunuz. Ermenistan'ın çok fazla birliği yok oldu. 8 bin kadar asker kaybı olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.

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