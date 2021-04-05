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Emekli amirallerin bildirisine tepki! Milli İrade Platformu darbe imalı bildiriye ne diyor?

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Giriş: 05.04.2021 12:38
Güncelleme:05.04.2021 12:52
15 Temmuz Derneği, Çağlayan Adliyesi'nde bir basın açıklaması yaptı ardından da suç duyurusunda bulundu. Konunun detaylarını 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu üyesi Ahmet Yenilmez, A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'e anlattı. İşte haberin ayrıntıları...

15 Temmuz Derneği Dayanışma Kurulu üyesi Ahmet Yenilmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Her bir darbe girişiminin her bir kalkışmanın bu topraklar için bir işgal girişimi olduğunu, milletimizin istikbaline ipotek koyma olduğunu ve gelecekte milletimizin karşısına bir beka sorunu çıktığını millet olarak unutmamak zorundayız. 60 ihtilalinde bu ülke başbakanını ve bakanlarını idam sehpalarında şehit verdi. 12 Eylül'ü biz yaşadık. 28 Şubat'ta bu memleketin evlatları okuyamadığı için dünyanın çeşitli yerlerinde eğitimlerini tamamlamak zorunda kaldı. Şimdi milletimizin olaya bu açıdan bakması lazım.

Yüreği elinde olan milletimizi, gecenin bir yarısı bu tür açıklamalarla ne yapmak isteniyor? Kelimenin tam manasıyla sayıları da çok enteresen dönem de çok enteresan.

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