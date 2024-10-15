Elazığ'da gece yarısı deprem! Çevre illerden hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme ilişkin detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül canlı yayında aktardı. Gül, depremin Elazığ merkez, Malatya ve çevre illerde de hissedildiğini belirterek "Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirtiliyor. Sivrice'de de şu anlık bir olumsuzluk yok ve valilik ekiplerinin tarama çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyebiliriz." dedi.