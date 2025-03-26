Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçecek? İBB’nin yeni başkan vekili kim olacak? Nuri Aslan mı? Zeynel Abidin Okul mu?

19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekalet edeceği, bugün yapılacak seçimle belli olacak. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilinin kim olacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 üyenin oylarıyla belirlenecek. İBB'nin yeni başkanını belirleyecek oylama başladı. CHP'nin adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti ise Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

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