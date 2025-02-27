Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK'ün "Yatay geçişte usulsüz işlem yapıldı" raporu üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı yazıda; İmamoğlu'nun usulsüz alınan diplomayı dayanak göstererek iş ve işlemlere imza atabileceğine dikkat çekti. Diplomanın geri alınmasını, yani iptalini talep etti.

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