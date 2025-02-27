27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması istendi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması istendi

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 11:38
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK'ün "Yatay geçişte usulsüz işlem yapıldı" raporu üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazdığı yazıda; İmamoğlu'nun usulsüz alınan diplomayı dayanak göstererek iş ve işlemlere imza atabileceğine dikkat çekti. Diplomanın geri alınmasını, yani iptalini talep etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geri alınması istendi
Diplomasının geri alınması istendi
Diplomasının geri alınması istendi
İstanbul’da ABD ve Rusya buluşması!
İstanbul’da ABD ve Rusya buluşması!
Trump’ın Gazze planına tepki: Akıl tutulması
Trump’ın Gazze planına tepki: Akıl tutulması
ABD ve Rusya İstanbul’da neleri görüşecek?
ABD ve Rusya İstanbul'da neleri görüşecek?
Barış masası Türkiye’de kuruluyor
Barış masası Türkiye'de kuruluyor
DEM Parti İmralı Heyeti yola çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti yola çıktı
7 ilde 8 suç örgütüne operasyon
7 ilde 8 suç örgütüne operasyon
Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltında
Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltında
Beykoz Belediye Başkanı gözaltında!
Beykoz Belediye Başkanı gözaltında!
CHP’li İBB’ye tepki: Söylemleri çok icraatları yok
CHP'li İBB'ye tepki: Söylemleri çok icraatları yok
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı!
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı!
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’ndan Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi!
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi!
Daha Fazla Video Göster