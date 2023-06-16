Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?

2 saatlik görüşmede kim, kime ne teklif etti? Gergin toplantının perde arkasında neler yaşandı? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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