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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 16:47
2 saatlik görüşmede kim, kime ne teklif etti? Gergin toplantının perde arkasında neler yaşandı? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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