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Ekrem İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi! AK Parti'ye verilen desteğe böyle tepki verdi: Kadınlar statüsünde demeyelim

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Giriş: 05.03.2024 10:42
Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken DEM Parti destekli CHP'nin İBB adayı olan Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi. İmamoğlu kendisine yöneltilen "AK Parti en çok oyu neden kadınlardan alıyor?" sorusuna "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...
İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi!
İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi!
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