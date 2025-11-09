Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda dünya ülkelerine ancak özellikle Çin’e karşı uyguladığı gümrük vergisi tarifelerinden sonra taraflar arasında tarife yarışı başlamıştı. Dünya Amerika-Çin öncülüğünde bir ekonomi savaşına girerken asıl soru daha küçük ekonomilerin devlerin çatışmasında ezildiği meselesi oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler önemli açıklamalarda bulundu.