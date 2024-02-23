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Ehliyet sınavında parmak izi dönemi! Joker yöntemine karşı yazılı sınava parmak izi ile girilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 16:01
Joker adı altında ehliyet sınavlarına adayın yerine üçüncü kişiler sokuluyor. Bakanlık da bu usulsüzlüğün önüne geçmek için harekete geçti. Artık ehliyet sınavlarında 'parmak izi doğrulama sistemi' uygulanacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan trafik eğitimi Arif Çetin anlattı.
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Ehliyet sınavında parmak izi dönemi!
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