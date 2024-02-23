23 Şubat 2024, Cuma
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Ehliyet sınavında parmak izi dönemi! Joker yöntemine karşı yazılı sınava parmak izi ile girilecek
Joker adı altında ehliyet sınavlarına adayın yerine üçüncü kişiler sokuluyor. Bakanlık da bu usulsüzlüğün önüne geçmek için harekete geçti. Artık ehliyet sınavlarında 'parmak izi doğrulama sistemi' uygulanacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan trafik eğitimi Arif Çetin anlattı.