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Ege'yi fırtına ve hortum vurdu! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber hortumun vurduğu bölgelerde

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 08:53
Güncelleme:12.02.2021 09:14
Fırtına ve hortum Ege'yi vurdu. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü, bazı tekneler battı. 16 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hortum oluştu. A Haber hortumun vurduğu bölgeleri görüntüledi. İşte son durum...

Fırtına ve hortum Ege'yi vurdu. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü, bazı tekneler battı. 16 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hortum oluştu. A Haber hortumun vurduğu bölgeleri görüntüledi. İşte son durum...

İzmiri hortum vurdu! Yaralılar var! Urlada ise aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı İZMİR'İ HORTUM VURDU! YARALILAR VAR! URLA'DA İSE ANİDEN BASTIRAN DOLU VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
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