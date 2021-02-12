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Ege'yi fırtına ve hortum vurdu! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber hortumun vurduğu bölgelerde
Fırtına ve hortum Ege'yi vurdu. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü, bazı tekneler battı. 16 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hortum oluştu. A Haber hortumun vurduğu bölgeleri görüntüledi. İşte son durum...
Fırtına ve hortum Ege'yi vurdu. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü, bazı tekneler battı. 16 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hortum oluştu. A Haber hortumun vurduğu bölgeleri görüntüledi. İşte son durum...