23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Edremit’te batan tekne: Kayıp bir kişinin cansız bedeni Ayvacık açıklarında bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar Köyü açıklarında sürüklenirken bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.