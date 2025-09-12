Edirne çeltikte Türkiye’nin lideri: 2025’te yerli pirinç üretimi halkın ihtiyacının %72’sini karşılayacak

12 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 12.09.2025 21:29
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda 2025 yılı çeltik rekoltesinin 988 bin ton olmasının beklendiğini açıkladı. Bu üretim, halkın pirinç ihtiyacının yüzde 72’sini yerli topraklardan karşılayacak. Yumaklı, Türkiye’de çeltik üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğunu ve Edirne’nin üretimde ülke genelinde yüzde 40 paya sahip olduğunu vurguladı. Bakan, son 23 yılda Edirne’ye yapılan tarım, orman ve su yatırımlarının 104 milyar lirayı bulduğunu, 606 bin dekar alanın sulamaya açıldığını belirtti. Ayrıca festivalde biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı ve fuar alanında alıcı-satıcı ilişkilerini gözlemledi. Türkiye’nin çeltik üretimindeki artışın, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.
