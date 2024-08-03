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e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı! 8 bin 309 hizmet sunuluyor

e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı! 8 bin 309 hizmet sunuluyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.08.2024 11:07
e-devlet kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. 1 Ağustos itibariyle e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı. Bin 56 kuruma ait 8 bin 309 hizmet sunuluyor. İşte detaylar...
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