12 Kasım 2025, Çarşamba
Düşen askeri uçağının karakutusu bulundu! Bundan sonra ne olacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 20 personelimizin şehit olduğunu açıkladı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken uçağın karakutusu bulundu. Peki bundan sonra ne olacak? Uçağımız nasıl düştü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist dr. Eray Güçlüer ile terör ve güvenlik uzmanı Ömer Faruk Koca değerlendirdi.