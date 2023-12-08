Dünyanın utancı Gazze! İnsanların bakmaya dayanamadığı vahşeti her an yaşıyorlar

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de katliamı devam ediyor. “İnsani ara” bahanesiyle yığınak yapan ve soykırıma yeniden başlayan İsrail, Gazze’nin her bir karışına ölüm kusuyor. Bölgeden gelen fotoğraflar ise insanın yüreğini dağlıyor. İnsanların bakmaya dayanamadığı vahşeti Gazze’nin masum insanları her saniye yaşıyor. İnsanlık tarihi İsrail'in Gazze soykırımını unutmayacak. Gazze’de yaşananlara isyan eden A Haber spikeri Cansın Helvacı, “Artık yeter! Ben ne cümle kuracağımı bilmiyorum. Bu fotoğraf kareleri bir şey anlatmıyorsa daha ne söylenebilir. Kime ne söyleyebilir? Artık Gazze’de yaşanacak bir acı çeşidi kalmadı. O insanların yaşadığı acıyı ya da öfkeyi tarif edecek bir kelime yok. Dünyanın çağlar atladığını söyleyen tıpta teknolojide ilerlediğimizi söyleyen insanlık sussun çünkü hiçbir şeye hakkı yok. 2 aydır insanlar dünyanın gözü önünde katlediliyor. Evlatlar, bebekler, anneler çocuklar herkes öldü. Ölüme mi alıştık? Zulme mi alıştık? Cani mi olduk? Nasıl bu dünyada bu katliama ses çıkarmayan insanlar olabilir? Bunun gazetecilikle herhangi bir siyasi görüşle ilgisi yok. Bunun dinle alakası yok. Artık ne anlatacağımızı bilmiyoruz. Çaresiz kaldık. Bu insanların sesi olmak için onları tanımaya ya da onların dininden olmaya ihtiyaç yok.” dedi.

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