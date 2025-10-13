13 Ekim 2025, Pazartesi

Dünyanın gözü Mısır'da: Barış Zirvesi'nde aile fotoğrafı! A Haber'de dikkat çeken yorum: Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor
Dünyanın gözü Mısır’da: Barış Zirvesi’nde aile fotoğrafı! A Haber’de dikkat çeken yorum: Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor

Dünyanın gözü Mısır’da: Barış Zirvesi’nde aile fotoğrafı! A Haber'de dikkat çeken yorum: Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 22:40
Güncelleme:13.10.2025 22:41
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de yapılan ve Başkan Erdoğan'ın büyük katkıları ile diğer ülkelerin desteğiyle sağlanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da barış müzakereleri için bir araya gelen ülke liderleri, Gazze zirvesi öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafı değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, zirvede Başkan Erdoğan'ın liderlik profilinin dikkat çektiğini belirterek, "Kritik diplomatik süreçlerde liderliğiyle fark yaratabiliyor." dedi.
