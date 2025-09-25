25 Eylül 2025, Perşembe

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde

Giriş: 25.09.2025 11:45
Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray'da iki kez görüşmüştü. Uluslararası İlişkiler UIzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
