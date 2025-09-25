Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Trump zirvesinde

Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray'da iki kez görüşmüştü. Uluslararası İlişkiler UIzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

