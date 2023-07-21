Dünya, sıcak hava dalgasının etkisi altında rekor sıcaklıklarla kavruluyor

Dünya genelinde eş zamanlı seyreden sıcak hava dalgaları, bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı. Hava sıcaklıkları tarihi rekorlar kırarken daha da kavurucu sıcak dalgalarıyla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, “1800'lerden bu yana görülen en sıcaklık rekoru” açıklaması yaptı. Peki bu tablo dünyayı ve ülkemizi nasıl etkileyecek? Ayrıntıları İklim Bilimci ve Türk Coğrafya Kurum Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil A Haber canlı yayınında anlattı.

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