03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Dünya Gazze için ayakta! TÜGVA başkanı İbrahim Beşinci: Şehit Haniye’nin çağrısına İstanbul’dan yanıt geldi!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da İsrail’in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye’nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine tüm STK’lar bugün (3 Ağustos'ta) İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. A Haber canlı yayınına katılan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci yaptığı açıklamada “Şehit İsmail Haniye’nin bu çağrısına İstanbul’dan güçlü bir cevap verilmiş oldu. Bu aynı zamanda 81 ilde ve dünyanın çok farklı meydanlarında yankı uyandırdı.” İfadelerini kullandı.