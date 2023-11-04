Dünya Gazze için ayakta! On binler Gazze için ayakta

İsrail'in katliamlarına tüm dünyadan peş peşe tepkiler geliyor. İsrail hükümetinin attığı ırkçı adımlar birçok ülkede protesto ediliyor. On binler bir kez daha Filistin ve Gazze halkı için gösteriler düzenledi, sokaklar doldu taştı.

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