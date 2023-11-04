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Dünya Gazze için ayakta! On binler Gazze için ayakta

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Giriş: 04.11.2023 21:15
İsrail'in katliamlarına tüm dünyadan peş peşe tepkiler geliyor. İsrail hükümetinin attığı ırkçı adımlar birçok ülkede protesto ediliyor. On binler bir kez daha Filistin ve Gazze halkı için gösteriler düzenledi, sokaklar doldu taştı.
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Dünya Gazze için ayakta!
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