Dünya Erdoğan-Trump zirvesini konuşuyor! Erdoğan-Trump zirvesi Atina’da nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 13:26
Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesi Tel Aviv'den Moskova'ya, Londra'dan Atina'ya pek çok başkentte pürdikkat takip edildi. Yunanistan'dan A Haber muhabiri İlhan Tahsin zirvenin komşudaki yankılarını aktardı.
