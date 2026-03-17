AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran uyarısı: Bu işin sonu iyi değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD-İsrail İran savaşının 18. gününde Tahran yönetimini hedef alan saldırıların hukuksuz olduğunu belirterek "Uluslararası Hukuk açısından İran tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır. Yeniden müzakere masasının kurulması gerekirken maalesef yapılan şey daha çok ülkeden daha çok savaş uçağı istemek oluyor. Bu işin sonu iyi değil" dedi.