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Dünya enerji krizine doğru mu ilerliyor? Avrupa’da Rus gazı korkusu

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 08:59
Rusya Ukrayna savaşı birçok alanda olduğu gibi enerji sektöründe de krize neden oldu. Avrupa'da petrol ve doğalgaz fiyatları artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya'ya doğalgaz ve petrol ambargosu işe yarar mı Rusya buna nasıl yanıt verecek? Türkiye büyük bir enerji ihracatçısı olabilir mi?
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