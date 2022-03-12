12 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünya enerji krizine doğru mu ilerliyor? Avrupa’da Rus gazı korkusu
Rusya Ukrayna savaşı birçok alanda olduğu gibi enerji sektöründe de krize neden oldu. Avrupa'da petrol ve doğalgaz fiyatları artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya'ya doğalgaz ve petrol ambargosu işe yarar mı Rusya buna nasıl yanıt verecek? Türkiye büyük bir enerji ihracatçısı olabilir mi?