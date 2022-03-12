Dünya enerji krizine doğru mu ilerliyor? Avrupa’da Rus gazı korkusu

Rusya Ukrayna savaşı birçok alanda olduğu gibi enerji sektöründe de krize neden oldu. Avrupa'da petrol ve doğalgaz fiyatları artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya'ya doğalgaz ve petrol ambargosu işe yarar mı Rusya buna nasıl yanıt verecek? Türkiye büyük bir enerji ihracatçısı olabilir mi?

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