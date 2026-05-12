Dünya Dekolonizasyon Forumu’ndan güçlü mesaj: “Yeni dünya düzenini birlikte kuracağız!”

Enstitü Sosyal ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu (WDF), ikinci gününde Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde küresel bir gövde gösterisine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlerin ve stratejistlerin katılımıyla sömürgeciliğin izlerinin silinmesi ve Batı merkezli tahakkümün sona erdirilmesi hedefleniyor. Forumun bilim ve organizasyon kurulu üyesi Dr. Selçuk Aydın, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamalarda, sömürge dışı düşünce yapısının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgularken, İstanbul’dan yükselen bu sesin yeni dünya düzeninin ayak sesleri olduğunu ifade etti.