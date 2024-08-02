Dünya bu senaryoları konuşuyor! 31 Temmuz Haniye suikastının arka planı! İşte saniye saniye o senaryolar

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından "nasıl" sorusuna yanıt bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Dünyanın konuştuğu bu suikast senaryoları ise A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler tarafından analiz edildi.

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