02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dünya bu senaryoları konuşuyor! 31 Temmuz Haniye suikastının arka planı! İşte saniye saniye o senaryolar

Dünya bu senaryoları konuşuyor! 31 Temmuz Haniye suikastının arka planı! İşte saniye saniye o senaryolar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 00:00
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından "nasıl" sorusuna yanıt bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Dünyanın konuştuğu bu suikast senaryoları ise A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler tarafından analiz edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Putin bizzat karşıladı!
Putin bizzat karşıladı!
Haniye’nin eşinden veda
Haniye'nin eşinden veda
Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildi!
Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi!
Ortadoğu’da savaş mı başladı?
Ortadoğu'da savaş mı başladı?
Biden’dan Türkiye’ye teşekkür!
Biden'dan Türkiye'ye teşekkür!
İsrail’in iddiasına Hamas’tan yalanlama!
İsrail'in iddiasına Hamas'tan yalanlama!
Rusya’dan takas teşekkürü!
Rusya'dan takas teşekkürü!
Haniye’nin şehadet haberi camilerden verildi!
Haniye'nin şehadet haberi camilerden verildi!
MİT’in gerçekleştirdiği takasın yeni görüntüleri!
MİT’in gerçekleştirdiği takasın yeni görüntüleri!
MİT’ten tarihi dev operasyon!
MİT'ten tarihi dev operasyon!
MİT’ten son yılların en büyük takası!
MİT'ten son yılların en büyük takası!
Daha Fazla Video Göster