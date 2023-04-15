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DSP lideri Önder Aksakal adaylık eleştirilerine cevap verdi: DSP’nin kapısında geçmeyenler Ecevitçi oldu

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Giriş: 15.04.2023 21:14
Güncelleme:15.04.2023 21:14
AK Parti listelerinden milletvekili adayı olduğu için eleştirilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı’na konuştu. Cumhur İttifakı’nı tercih etme nedenini anlattı. Aksakal, "DSP'nin kapısından geçmeyenler Ecevitçi oldu, bu manipülasyondur" dedi.
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