DSP lideri Önder Aksakal adaylık eleştirilerine cevap verdi: DSP’nin kapısında geçmeyenler Ecevitçi oldu

AK Parti listelerinden milletvekili adayı olduğu için eleştirilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı’na konuştu. Cumhur İttifakı’nı tercih etme nedenini anlattı. Aksakal, "DSP'nin kapısından geçmeyenler Ecevitçi oldu, bu manipülasyondur" dedi.

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