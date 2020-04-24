Dr. Ender Saraç A Haber'de "İftar nasıl yapılmalı?" sorusunu cevapladı

Ramazan ayının gelmesiyle "İftar nasıl yapılmalı?" sorusu sorulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Aile Hekimi Dr. Ender Saraç, iftar yemeğinin ikiye bölünmesi gerektiğini söyledi.

Aile Hekimi Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında "iftar nasıl yapılmalı?" sorusunu cevapladı.

"İFTARI 2'YE BÖLÜN"

Şişkinlik olmaması için iftarın ikiye bölünmesi gerektiğini belirten Dr. Ender Saraç, "İlk önce 1 iri veya 3 küçük hurma ile orucu açmak lazım. Üzerine bir bardak Sirkencübin şerbeti. Osmanlıdan kalma bir şeydir. 1 tatlı kaşığı sirke, yarım tatlı kaşığı kadar bal, ılık su. Bunları karıştırıp hurmadan sonra yavaş yavaş hava yutmadan içilmeli. Üzerine de çorba için." dedi.

"8-10 DAKİKA BEKLEYİN"

İkinci etap için bir süre beklenilmesi gerektiğini belirten Saraç, "Bundan sonra namaz kılanlar gidip namazlarını kılsınlar. Namaz kılmayanlarda da dik olarak yavaş yavaş yürüsün. Bundan sonra iftar sofrasına dönünce yemeğe saldırmazsınız. Ondan sonra da protein, sebze yenilmeli." şeklinde konuştu.